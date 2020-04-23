Umman, Filistin ve Libya'da Kovid-19 vakaları arttı
İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, Umman'da 1716, Filistin'de 480, Libya'da ise 60'a yükseldi.
Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 102 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 1716'ya yükseldiği belirtildi.
Umman'da Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 8 kişi hayatını kaybederken 307 hasta da iyileşti.
- Filistin
Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle de düzenlediği basın toplantısında, El-Halil kentinde bir sağlık çalışanı ile işgal altındaki Doğu Kudüs'te 5 kişide daha virüs tespit edilmesiyle ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının 480'e yükseldiğini belirtti.
Keyle, virüs tespit edilen kişilerden 144'ünün işgal altındaki Doğu Kudüs'te, 17'sinin Gazze'de, diğerlerinin ise Batı Şeria'da bulunduğunu kaydetti.
- Libya
Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 1 kişinin daha Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısının 60'a yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 1 kişinin hayatını kaybettiği, 15 hastanın da iyileştiği kaydedildi.