Uluslararası Af Örgütü: İran'daki protestolarda silahsız göstericiler öldürüldü

ANKARA (AA) - Uluslararası Af Örgütü, Kasım 2019'da İran genelinde patlak veren protestolarda silahsız göstericilerin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan açıklamada, gösterilerde hayatını kaybeden kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 304 kişinin güvenlik güçlerince öldürüldüğüne dair güvenilir kanıtlara ulaşıldığı belirtildi.

İran'ın 37 kentinde 15-19 Kasım 2019 arasında yaşanan olaylarda 10 kadın ile 23 çocuğun da hayatını kaybedenler arasında olduğu ifade edildi.

Hayatını kaybedenlerden 220'sinin iki gün içerisinde öldürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Video analizleri dahil Af Örgütü tarafından yapılan araştırmalarda, protestolar sırasında göstericilerin ateşli silahlara sahip olduğuna ya da onların güvenlik güçlerince ölümcül güç kullanımını gerektirecek şekilde bir tehdit oluşturduklarına dair hiçbir kanıt bulunmuyor."

Bununla birlikte sadece bir kentte gösteriler sırasında güvenlik güçleri ile göstericilerin iki kez silahlı çatışmaya girdiğinin de tespit edildiği kaydedildi.

Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Araştırma ve Savunma Direktörü Philip Luther, "Hiçbir tehdit oluşturmadan çok sayıda insanın vurulması, güvenlik güçlerinin yasadışı öldürme çılgınlığının düpedüz acımasızlığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Gösteriler sırasında hayatını kaybedenlerin ailelerinin adalet talebinin yetkililer tarafından engellendiğini ileri süren Luther, "Ulusal düzeyde herhangi bir sorumluluk ihtimalinin yokluğu göz önüne alındığında BM İnsan Hakları Konseyi üyelerine, cinayetlerle ilgili soruşturma başlatma ve hakikat, adalet ve tazminat yollarını belirleme çağrısını tekrarlıyoruz." açıklamasında bulundu.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran'da, Kasım 2019'da Yargı Erki Başkanı, Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanından oluşan Ekonomi Koordinasyon Yüksek Konseyinin kararıyla benzin fiyatına yüzde 200 zam yapılmasının ardından ülkede protestolar düzenlenmişti.

İran'ın birçok kentinde yaklaşık bir hafta süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmiş, marketler yağmalanmıştı.

Tahran yönetimi, eylemcileri "dış güçlerin desteklediği bozguncular" olarak tanımlamış ve göstericilere sert müdahale edilmişti.

Gösterilerdeki ölü ve yaralı sayısı hakkında İran makamlarınca şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmazken, Uluslararası Af Örgütü en az 304 kişinin öldüğünü duyurmuştu.



