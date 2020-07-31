  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Türk Ocakları, Erbil'de 650 aileye kurban eti dağıttı

Yeniakit Publisher
2020-07-31 10:13:18 -
Türk Ocakları, Erbil'de 650 aileye kurban eti dağıttı

ERBİL (AA) - Türk Ocakları, Irak’ın Erbil kentindeki ihtiyaç sahibi 650 aileye kurban eti dağıttı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Türkmen Bakan Aydın Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türk Ocaklarının yer yıl olduğu gibi bu yıl da başta Türkmenler olmak üzere Irak’ta yardıma muhtaç aileleri yalnız bırakmadığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bölge halkının zor bir süreçten geçtiğini hatırlatan Maruf, başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere tüm Türk dünyasına teşekkürü borç bildiklerini ifade etti.

Maruf, Türk Ocaklarının 55 küçükbaş hayvandan oluşan kurbanlıklarının kesiminin, Irak Türkmen Cephesi Erbil Şubesi tarafından gerçekleştirildiğini, herhangi bir ayrım gözetmeksizin 650 aileye et dağıtımının yapıldığını kaydetti.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı