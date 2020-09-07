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Aktüel Türk Kızılaydan, Aden'deki bir hastaneye endoskopi ünitesi desteği
Aktüel

Türk Kızılaydan, Aden'deki bir hastaneye endoskopi ünitesi desteği

Yeniakit Publisher
2020-09-07 18:46:26 -
Türk Kızılaydan, Aden'deki bir hastaneye endoskopi ünitesi desteği

ADEN (AA) - Türk Kızılay, Yemen'in güneyindeki Aden kentinde bulunan Es-Sadaka Eğitim Hastanesi'ne endoskopi ünitesi desteğinde bulundu.

Hastanedeki açılış törenine Türk Kızılay Yemen Delegasyonu Başkanı Mustafa Aydın, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Yemen Koordinatörü Abdullah Sarı, Aden Sağlık Müdürü Yardımcısı Muhammed Rubeyd, Ulusal Kanser Merkezi Müdürü Cemal Abdulhamid ve Sadaka Hastanesi Müdürü Kifaye el-Cazigi katıldı.

AA muhabirine konuşan Aydın, endoskopi ünitesinin gelişmiş tıbbi cihazlarla donatıldığını ve Yemen'de bu düzeydeki ilk ünite olduğunu söyledi.

Yemen'de yaşanan savaş nedeniyle sağlık sektörünün çöktüğünü hatırlatan Aydın, Türk Kızılayın gerek sağlık gerekse diğer insani alanlarda halka yardım sunmaya devam ettiğini belirtti.

Aden Sağlık Müdürü Yardımcısı Rubeyd ise Türk hükümetine ve Türk Kızılaya Yemen halkına yaptıkları yardımlardan ötürü teşekkür etti.

Sadaka Hastanesi Müdürü Cazigi de Türk Kızılay, TİKA ve Yemen halkına destek olan tüm Türk derneklerine minnettar olduklarını dile getirdi.

Cazigi, endoskopi ünitesinin, sadece Aden'de değil tüm ülke düzeyindeki en modern ünite olduğunu ve Ebyen, Lahic ve Ed-Dali gibi çevre illerdeki hastalara da hizmet edeceğini kaydetti.


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