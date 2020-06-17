Tunus'tan, Libya'daki toplu mezarlarla ilgili bağımsız soruşturma açılması çağrısı

TUNUS (AA) - Tunus Dışişleri Bakanlığı, Libya hükümetinin başkent Trablus'un güneyindeki Terhune kenti ve çevresinde bulduğu toplu mezarlarla ilgili bağımsız ve şeffaf soruşturma açılması çağrısı yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Terhune'de toplu mezarların bulunduğu yönündeki ürkütücü haberlerden endişe duyulduğu belirtilerek, bunun tehlikeli bir gelişme olduğu ve krizin askeri seçeneklerle çözülmeye çalışılmasının Libya halkının sıkıntılarını artırmaktan başka bir işe yaramayacağını ortaya koyduğu vurgulandı.

Açıklamada, hükümetin Terhune kenti ve çevresinde bulduğu toplu mezarlarla ilgili bağımsız ve şeffaf soruşturma açılmasının zorunlu olduğu kaydedildi.



Libya ordusu, 5 Haziran'da Terhune'yi ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinden temizlemiş, kentteki bir hastanede 106 ceset bulmuştu.



Birleşmiş Milletlerin (BM) açıkladığı rakamlara göre Hafter milislerinin harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune ve çevresinde son dönemde 8 toplu mezar bulunmuştu.



Libya hükümeti, "sivil bölgelere patlayıcı, mayınların tuzaklanması, yargısız infazlar, cesetlere tahrif, işkence" gibi suçların araştırılması için uluslararası toplumu ülkeye davet etmişti.