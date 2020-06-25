Tunus'ta Merzuki'nin başkanlığındaki konseyden "Sisi'nin Libya'ya müdahale" tehdidine tepki

İSTANBUL (AA) - Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki'nin başkanlığını yaptığı Arap Baharı Devrimlerini Savunma Konseyi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Libya hükümetine yönelik tehditlerine tepki gösterdi.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, "Mısır rejiminin birkaç gün önce, kardeş Libya'daki meşru hükümete karşı yaptığı tehditleri ve Halife Hafter'e bağlı güçlerin Libya'nın batısında yenilmesinden sonra (Libya'ya) askeri müdahalede bulunacaklarını ima etmesini kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sisi'nin tehditlerinin uluslararası meşruiyet ve Libya halkının egemenliğinin açık ihlali olarak değerlendirildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Suheyrat Anlaşması'nın bir sonucu olarak kurulan, Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Libya hükümetinin meşruiyeti konusunda herhangi bir şüpheli yaklaşım, Libya toprağının bütünlüğüne karşı kurulan komplonun bir parçasıdır."

Açıklamada, Libya hükümetinin meşruiyetine yönelik şüphenin Libya'da savaşın devam etmesini isteyen bölgesel projelere dahil olma ve siyasi sürecin iptal edilmesi çerçevesinde ortaya atıldığı vurgulandı.

Konseyin açıklamasında, vicdan sahibi tüm güçlerin Libya halkının direnişini desteklemesi gerektiği belirtilirken, bölme planlarına karşı koyma, ulusal egemenliklerini koruma ve istikrarlı, demokratik, sivil bir devlet inşa etme çabalarında Libya halkının yanında yer alma çağrısında bulunuldu.

Arap Devrimlerini Savunma Konseyi, 26 Temmuz 2014'te eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki başkanlığında Tunus'ta kuruldu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, birkaç gün önce Libya sınırı yakınlarındaki Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını vermişti.



Libya'daki kabileleri ve aşiretleri eğitip silahlandıracaklarını belirten Sisi, "Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir. Libya'yı Libyalılardan başkası savunmayacaktır. Yardım etmeye ve destek vermeye hazırız. Sınırlarımız içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun." demişti.



Libya hükümeti, Sisi'nin askeri müdahale tehdidi taşıyan ifadelerini, "Libya'nın iç işlerine karışma, egemenliğine tecavüz ve bir savaş ilanı olarak" nitelendirmişti.