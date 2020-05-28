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Aktüel

Tunus'ta lise son sınıf öğrencileri okullara döndü

Yeniakit Publisher
2020-05-28 15:18:08 -
Tunus'ta lise son sınıf öğrencileri okullara döndü

TUNUS (AA) - Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında lise son sınıf öğrencileri okullara döndü.

Başkent Tunus'taki okulların önünde öğrencilerin derslere girmek için uzun sıralar oluşturduğu görüldü.

Sadikiyye Lisesi Müdürü Afife es-Selimi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirlerini gözetmek ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde bazı sınıfların ikiye bölündüğünü söyledi.

Tunus İzcileri Genel Koordinatörü Vahid el-Ubeydi de 8 bin gönüllü izcinin, öğrencileri sıraya sokma ve ateşlerini ölçme gibi virüs tedbirlerini uygulama konusunda yardımcı olmak için Eğitim Bakanlığının çağrısıyla çalışmalara başladığını belirtti.

Eğitim Bakanlığından ay başında yapılan açıklamada, lise son sınıf öğrencilerinin 28 Mayıs'ta okullarda yüz yüze eğitime başlayacağı belirtilmişti.

Tunus Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada, 48 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, vaka sayısının 1051'e yükseldiğini, 929 kişinin iyileştiğini duyurmuştu.


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