Tunus'ta Kovid-19 gölgesinde geçen ramazan bayramında çocuklar için alternatif eğlenceler geliştiriliyor

TUNUS (AA) - HÜSEYİN EL KABANİ - Tunus'ta ramazan bayramında gerçekleştirilen geleneksel etkinlikler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yerine getirilemezken, büyükler çocukların yüzünü güldürmek için alternatif aktivitelere yöneldi.

Tunus'un başkentindeki tarihi Bab Suvika Mahallesi'nde yaşayan çocuklar ve yetişkinler, her bayram sokaklara çıkıp hep birlikte dualarla Zeytune Camisi'ne doğru omuz omuza yürürdü. "Bayram alayı" ismiyle bilinen bu geleneksel ritüel, Zeytune Camisi'nde kılınan bayram namazıyla sona ererdi.

Ancak bu seneki ramazan bayramının, salgının ve bu kapsamda alınan tedbirlerin gölgesinde olması, yaşamın her alanını olduğu gibi bayram kutlamalarını da etkiledi.

Zeytune Camisi çevresinde 698 yılında kurulan ve 1979'dan bu yana UNESCO kültür mirası listesinde yer alan Bab Suvika Mahallesi'nde bayram alayı gibi bazı etkinlikler ertelenmek zorunda kaldı.

Tunus makamlarınca alınan önlemler nedeniyle mahalle sakinleri bu sene bayram alayını gerçekleştiremedi. Ancak bu durum kadim beldenin halkını, tedbirlere riayet ederek çocukların yüzünü güldürebilmek adına bazı faaliyetleri yapmaktan alıkoymadı.

- Çocukların kısmi bayram sevinç

Mahalle sakinlerinden kırklı yaşlardaki Limya, çocukları sevindirmek için farklı bir yöntem geliştirdi.

Dükkanının önüne çocuklar için bazı oyuncaklar, balonlar ve çadır yerleştiren Limya, ayrıca çocukların aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirebilecekleri alanlar oluşturdu.

Limya, "Tunus'taki tüm bahçe ve parklar, eğlence alanları kapalı. Ben de bayram günlerinde çocukların bir nebze de olsa eğlenebilmeleri için elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştım." dedi.

Çocukların oyun çadırını çok sevdiğini kaydeden Limya, bugünlerde herkesin en basit şeylerle bile mutlu olduğunu söyledi.

Tunuslu Ramazan bin Ömer, eşiyle, çocuklarını mutlu etmek için bu minik eğlence diyarına getirdiklerini ifade etti.

Ülkede salgın sürecinin başladığı mart ayının başlarından bu yana tedbirler kapsamında bazı kısıtlamaların uygulandığına işaret eden Bin Ömer, bugün eşiyle birlikte çocukları biraz sevindirmek için dışarı çıktıklarını kaydetti.

Bin Ömer, salgın sürecinde çocukların bedensel sağlığına dikkat etmeye çalıştıklarını bununla birlikte onların mutlu olmaları için de gayret sarf ettiklerini belirtti.

Bin Ömer'in eşi Ülfe ise bayramın çocuklar için anlamının da farklı olduğuna dikkati çekti.

Karantina sürecinde yaklaşık 2 aydır evden çıkmadıklarını söyleyen Ülfe, bugün de çocuklarını mutlu etmek için oyun çadırına geldiklerini ifade etti.

Tunus hükümeti, Kovid-19'la mücadele kapsamında bir dizi önlem almıştı. Bu kapsamda 22 Mart'ta ülke genelinde genel karantina uygulaması başlatılmış, daha sonra buna ek olarak gıda ürünleri satan dükkanlar dışında tüm mağazaların, kuaför ve berberlerin kapatılması kararı alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarındaki gerilemenin ardından mayıs ayının başlarında, alınan önlemler hafifletilmeye başlanmıştı.