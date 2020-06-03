Tunus'ta camiler, kafeler ve turistik yerler yarın açılıyor

TUNUS (AA) - Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan camiler, kafeler ve turistik yerlerin yarın açılacağı duyuruldu.

Din İşleri Bakanı Ahmed Azzum, Tunus Belediye Başkanı Suad Abdurrahim ile Zeytune Camisi'ne düzenlediği ziyaretin ardından burada yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 3 aydır kapalı olan camilerimiz yarın ibadete açılacak." dedi.

Azzum, camilerin ibadete açılmasından önce Kovid-19 salgınına karşı dezenfekte edildiğini belirterek, ibadet sırasında sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve maske takmaya özen gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

- Tedbirler yarından itibaren kademeli olarak hafifletilecek

Kovid-19 tedbirlerinin kademeli olarak hafifletilmesi konusunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Büyük Projelerden Sorumlu Devlet Bakanı Lebna el-Ceribi de "Yarından itibaren alınan tedbirlere uyulması kaydıyla ibadethaneler, kafeler ve turistik yerler tekrar açılacak." dedi.

Ceribi, yarın itibarıyla toplu etkinliklerin yapıldığı salonların da aşamalı olarak açılacağını ve 14 Haziran'a kadar söz konusu mekanların yaklaşık yüzde 50'sinin açılmış olacağını ifade etti.

Normalleşme adımları kapsamında şehirlerarası seyahat için izin belgesi alma şartının da kaldırılacağına işaret eden Ceribi, 8 Haziran'dan itibaren seyircisiz spor müsabakalarının yapılabileceğini, 27 Haziran'dan sonra da ülkenin kara ve deniz sınırlarının açılacağını söyledi.

Ceribi, yurt dışında olup da tahliye edilmek isteyen Tunus vatandaşları için uçuşların yarın başlayacağını 14 Haziran'a kadar devam edeceğini, öğrenciler, kaldıkları ülkede ikamet etmeyenler ile işini kaybedenlere tahliye önceliği tanınacağını aktardı.



Resmi verilere göre Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle toplam can kaybı 49'a ulaşırken, vaka sayısı 1087 olarak açıklanmıştı.