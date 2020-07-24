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Tunus Cami İmamları Derneği: Ayasofya'daki cuma namazı Müslümanları sevindirdi

Yeniakit Publisher
2020-07-24 22:59:20 -
Tunus Cami İmamları Derneği: Ayasofya'daki cuma namazı Müslümanları sevindirdi

TUNUS (AA) - Tunus Cami İmamları Derneği Başkanı Salim el-Adali, Müslümanların, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasına sevindiğini ifade etti.

Adali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunus'un farklı bölgelerindeki imamların derneği olarak, köklü bir İslami geçmişe sahip Ayasofya'nın mahkeme kararıyla yeniden ibadete açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin Müslümanlar nezdinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Adali, Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildiğini, bugün ise aynı tarihin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tekrarlandığını söyledi.

Adali, Ayasofya'da 86 yıl sonra yeniden namaz kılınmasının büyük bir tarihi olay olduğuna işaret ederek, "Ayasofya'da bugün kılınan cuma namazı dünyanın doğusundaki ve batısındaki Müslümanları sevindirdi. Ayrıca dürüst gayrimüslimler de sevindi." dedi.

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