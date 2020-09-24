TİHEK başvurusuyla "dumansız koğuşa" kavuştu
Kaldığı koğuşta sigara içilmesinden rahatsız olan hükümlü, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna yaptığı başvurunun ardından sigara içmeyenlerin bulunduğu odaya alındı
ANKARA (AA) - AYBÜKE İNAL - Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), kaldığı koğuşta sigara içilmesinden rahatsız olan hükümlünün sigara içmeyen mahkumların bulunduğu koğuşa alınmasını sağladı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bir cezaevindeki hükümlü, sigara kullanan kişilerle aynı koğuşta kalmaktan rahatsız olduğunu, sigara içmeyenlerin yer aldığı bir koğuşa geçmek istediğini belirterek TİHEK'e başvurdu.
Başvuruyu incelemeye alan TİHEK, "uzlaşma" yoluna gidilerek mağduriyetin giderilmesini kararlaştırdı, hükümlünün talebini cezaevi yönetimine bildirdi.
Yapılan görüşmelerin ardından cezaevi yönetimi, talebi kabul ederek, başvuranı sigara içmeyenlerin bulunduğu bir koğuşa yerleştirdi.