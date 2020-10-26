TDV, Beyrut'taki patlamada zarar gören tarihi cami ve beş evin onarımını tamamladı

BEYRUT (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamada hasar gören tarihi bir cami ile ihtiyaç sahibi 5 ailenin evlerini onardı.

Beyrut Limanı'nda ağustos ayında 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin infilak etmesi sonucu yaşanan felaketin ardından insani yardım faaliyetleri için harekete geçen Türkiye'nin resmi kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları, Lübnanlıların gönüllerini fethetmeye devam ediyor.

Patlamanın ilk anından itibaren Lübnanlıların yaralarını sarma faaliyetlerine katılan TDV, yoksul ailelere gıda ve hijyen yardımlarının yanı sıra başkentte hasar gören yaklaşık 150 yıllık Osman Bin Affan Camii ve ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinin onarım masraflarını karşıladı.

TDV, Türk hayırseverlerin bağışlarıyla onarımlarını tamamladığı evleri düzenlenen törenle sahiplerine teslim etti.

Törende konuşan Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Türkiye'nin izlemekte olduğu dış politikanın en önemli unsurunun insani yönü olduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin 2020 yılındaki temel prensibi insani ve girişimci dış politikadır. Bu nedenle Türkiye, 4 Ağustos'taki patlamanın ardından tüm imkanlarıyla Lübnan'ın yardımına koşmuştur. Hatta patlamanın üzerinden 24 saat geçmeden Türkiye'den acil yardım ekipleri Beyrut'taki arama kurtarma çalışmalarına başlamıştı." dedi.

TDV'nin de tıpkı diğer Türk kuruluşları gibi Beyrut'taki yardım faaliyetlerine katıldığını hatırlatan Çakıl, TDV'nin bu sürede cami ve evlerin onarımının dışında da çok sayıda insani yardım projesini gerçekleştirdiğini kaydetti.

Türk sivil toplum kuruluşlarının Lübnan'da hayata geçirdikleri insani yardım projelerinin hepsinin kendileri için gurur kaynağı olduğunun altını çizen Çakıl, Türkiye'nin Lübnan'a insani yardım faaliyetlerine devam edeceğini ve Lübnan'ı yalnız bırakmayacağını vurguladı.

TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık da Türkiye'nin Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından Lübnan'a yaptığı insani yardımlar çerçevesinde camileri de gözardı etmediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın selamlarıyla geldiklerini dile getiren Açık, Türkiye'nin şu anda dünyadaki Müslümanlar için ensar görevi gördüğünü ve kardeşlerine yardımlarını sürdüreceğini kaydetti.

Osman Bin Affan Camii İmamı Usame Şihab da yaptığı konuşmada, Lübnan'ı her zaman olduğu gibi bu zor dönemde de yalnız bırakmayan Türkiye'nin hükümeti ve halkına teşekkür etti.

Türkiye'nin Müslüman ülkeleri için tarih boyunca koruyucu kale görevi gördüğünü söyleyen Şihab, "Hatta Haçlı Seferlerinde, Türkiye üzerinden başaramadıkları İslam coğrafyasını işgal etme girişimlerini Akdeniz'den Filistin güzergahıyla denediler." diye konuştu.

Türkiye'ye hem insani yardımları hem insani duruş sergilediği için teşekkür ettiklerini söyleyen Şihab, "Müslümanlar şu anda en zor dönemlerden birini yaşıyorlar. Türkiye'nin sergilediği dik duruşlar ise tüm Müslümanlara güven veriyor." ifadelerini kullandı.