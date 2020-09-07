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Aktüel Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 26 kişi öldü
Aktüel

Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 26 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-07 16:28:23 -
Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 26 kişi öldü

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 26 artarak 4 bin 107'ye yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 26 kişinin yaşamını yitirdiği, 768 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle ülkedeki toplam can kaybının 4 bin 107'ye, vaka sayısının ise 321 bin 456'ya çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, tedavileri tamamlanıp iyileşenlerin sayısının da 297 bin 623'e ulaştığını açıkladı.


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