Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları artıyor
Ülkede, son 24 saatte 32 kişi hayatını kaybetti, 1975 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu
İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 32 kişinin hayatını kaybettiği, 1975 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu açıklandı.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yaşanan son ölümlerle virüs kaynaklı can kayıplarının 611'e yükseldiği, toplam vaka sayısının ise 93 bin 157'ye çıktığı belirtildi.
Açıklamada, iyileşen hasta sayısının da 68 bin 965 olduğu bilgisi paylaşıldı.