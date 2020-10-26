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Aktüel Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 17:17:12 -
Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Suudi Arabistan'da 5 bin 313'e, Kuveyt'te 749'a yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 17 kişinin yaşamını yitirdiği, 357 kişinin enfekte olduğu, 361 kişinin de iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, can kayıplarının 5 bin 313'e vakaların 345 bin 232'ye, iyileşenlerin sayısının da 331 bin 691'e yükseldiği ifade edildi.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da 3 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 682 kişinin enfekte olduğu, 620 kişinin iyileştiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, can kayıplarının 749'a, vakaların 122 bin 317'ye, sağlığına kavuşanların sayısının 113 bin 391'e ulaştığı aktarıldı.


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