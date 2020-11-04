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Aktüel "Servis", CANAL+'ın "Kısaların En İyisi" programına seçildi
Aktüel

"Servis", CANAL+'ın "Kısaların En İyisi" programına seçildi

Yeniakit Publisher
2020-11-04 14:34:04 -
"Servis", CANAL+'ın "Kısaların En İyisi" programına seçildi

İSTANBUL (AA) - Ramazan Kılıç'ın yazıp yönettiği "Servis", CANAL+'ın "Kısaların En İyisi" programına seçildi.

Bugüne dek Clermont-Ferrand, Odense, Black Nights ve Leeds'in de aralarında olduğu Oscar sertifikalı uluslararası kısa film festivallerinde yarışan ve 80'den fazla festivalde gösterilerek 12 ödülün sahibi olan "Servis", abone sayısı 20 milyonu aşan kanalda bugünden başlayarak bir yıl boyunca izlenebilecek.

"Penaber", "Miğfer" ve "Depo İşçileri" adlı kısa filmleriyle tanınan Ramazan Kılıç'ın yapımcılığını da üstlendiği film Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle çekildi.

Anadolu'daki bir köy okuluna yeni atanmış olan bir kadın öğretmenin hiç araç kullanmayı bilmediği halde öğrencilerin okula daha rahat gidebilmeleri için servis şoförlüğü yapmaya karar vermesini konu alan filmin başrollerini Ezgi Ay, Muttalip Müjdeci, Hüseyin Yıkılmaz ve Doğan Dağ'ın paylaştı.

Betül Durdu'nun uygulayıcı yapımcılığında çekimleri Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde gerçekleşen filmin görüntü yönetmenliğini Dilşat Canan, kurgusunu da Abdullah Enes Ünal üstlendi.


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