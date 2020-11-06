  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye'nin gönül sınırlarının, fiziki coğrafyasının çok daha ötesinde olduğunu bilerek bu şuurda hareket ediyoruz. Bu dönemde dahi batılı liderlerin Türkiye'ye ve Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik saldırılarını
Aktüel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye'nin gönül sınırlarının, fiziki coğrafyasının çok daha ötesinde olduğunu bilerek bu şuurda hareket ediyoruz. Bu dönemde dahi batılı liderlerin Türkiye'ye ve Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik saldırılarını

Yeniakit Publisher
2020-11-06 17:04:31 -
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye'nin gönül sınırlarının, fiziki coğrafyasının çok daha ötesinde olduğunu bilerek bu şuurda hareket ediyoruz. Bu dönemde dahi batılı liderlerin Türkiye'ye ve Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik saldırılarını
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD’de ortalık toz duman! Gizli servis Biden için harekete geçti
Dünya

ABD’de ortalık toz duman! Gizli servis Biden için harekete geçti

Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim yarışı kıyasıya devam ederken gizli servisin Joe Biden'a koruma takviyesi gönderdiği ortaya çıktı...
Peşmerge komutanı: Emir gelirse PKK’yı 3 dakikada bitiririz
Gündem

Peşmerge komutanı: Emir gelirse PKK’yı 3 dakikada bitiririz

PKK'lı teröristlerin Irak'ın Duhok kentinde Peşmerge güçlerini hedef alan saldırılarının ardından açıklama yapan Peşmerge komutanı Şirvan Ba..
Trump'ın oğlu tehdit etti! 'Trump savaşacak'
Dünya

Trump'ın oğlu tehdit etti! 'Trump savaşacak'

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald John "Don" Trump Jr. Georgia'da yaptığı açıklamada seçimlerin adil olmadığını ve hile yapıldığını be..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay