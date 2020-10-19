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Aktüel Ruhani: "İran, Afganistan'da barış için ortaya konulan çabaları destekliyor"
Aktüel

Ruhani: "İran, Afganistan'da barış için ortaya konulan çabaları destekliyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-19 14:53:16 -
Ruhani: "İran, Afganistan'da barış için ortaya konulan çabaları destekliyor"

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Afganistan'da barış, istikrar ve güvenliğin sağlanması için ortaya konulan çabaları desteklediklerini söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ruhani ile Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah Tahran'da bir araya geldi.

Görüşmede Ruhani, Afganistan'daki kalıcı barışın kendileri için özel bir önemi olduğunu belirterek, "İran, Afganistan'da barış, istikrar ve güvenliğin sağlanması için ortaya konulan çabaları destekliyor. Önemli olan Afganistan halkının yıllardır devam eden çatışma ve savaşlardan sonra gerçek bir barışa ulaşmasıdır. Bu sorunun çözümü de Afganlar arasındaki siyasi müzakerelerdir." ifadelerini kullandı.

ABD müdahalesinin bu ülkedeki halkın isteğiyle olmadığını söyleyen Ruhani, "ABD bölgede ve dünyada yürüttüğü politikalarda başarısız olmuştur. ABD, Afganistan'daki barış müzakerelerini seçimler için kullanmanın peşinde." görüşlerini paylaştı.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Rezevi Horasanı eyaletine bağlı Haf kenti ile Afganistan'ın Herat kenti arasında tamamlanan demir yolu hattının kullanıma açılacağını aktaran Ruhani, İran'ın boru hattıyla Afganistan'a petrol ve doğal gaz göndermeye hazır olduğunu ifade etti.

Abdullah da Afganistan'daki barış görüşmelerinin sonuç vermesi ve ülkede huzur ile güvenliğin tesis edilmesi temennisinde bulundu.

Resmi temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle dün Tahran'a gelen Abdullah, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüşmüştü.

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