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Aktüel Ruhani: "Düşmanlar, koronavirüs bahanesiyle ülkeyi kapatmamızı istiyordu"
Aktüel

Ruhani: "Düşmanlar, koronavirüs bahanesiyle ülkeyi kapatmamızı istiyordu"

Yeniakit Publisher
2020-09-05 12:46:17 -
Ruhani: "Düşmanlar, koronavirüs bahanesiyle ülkeyi kapatmamızı istiyordu"

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yabancı basının ve "düşmanların" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İran'da tüm faaliyetlerin durmasını ve ülkeyi karıştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Başkent Tahran'daki Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, salgınla mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yabancı basının her şeyin kapatılması yönünde haberler geçtiğini ve "hükümetin halkın canını düşünmediği" şeklinde propaganda yaptığını dile getiren Ruhani, "Düşmanlar, koronavirüs bahanesiyle ülkeyi kapatmamızı istiyordu. Bu şekilde ülkeyi karıştırmayı hedefliyorlardı. Onlar fabrikaları kapatın çünkü virüs tehlikeli diyordu ancak biz 10 kişinin çalıştığı fabrikaları bile sağlık kurallarına uyarak açtık." ifadelerini kullandı.

ABD yaptırımlarını eleştiren Ruhani, "ٰEğer yabancı basın İran halkını düşünseydi ABD'nin yaptırımlarıyla ilgili de haber yapardı. Korona şartlarında ilaç alamıyoruz ve bu yaptırımların halkın üzerindeki etkisini daha da ağırlaştırıyor." diye konuştu.

Ruhani, ülkedeki Aşure törenleri, sınavlar ve diğer etkinliklerin sağlık kurallarına riayet edilerek yapıldığını sözlerine ekledi.

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