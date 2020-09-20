Oral B 2020 Puanlı Triatlon Yarışları'nın birinci etabı sona erdi
ANKARA (AA) - Oral B 2020 Puanlı Triatlon Yarışları'nın birinci etabı 14 ilde yapılan yarışlarla tamamlandı.
Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üç etap olarak planlanan yarışın ilk etabının sona erdiği ifade edildi.
Balıkesir, Bursa, Ankara, İzmir, Antalya, Sakarya, Bartın, Edirne, Aydın, İstanbul, Karabük, Çanakkale, Muğla ve Denizli'de yapılan yarışlar sonucunda kategorilerine göre ilk etabı birinci sırada bitiren isimler şunlar:
Elit Erkekler: Gültigin Er
Elit Kadınlar: Esra Nur Gökçek
Genç Erkekler A: Enes Kızılcık
Genç Kadınlar A: Birsu Ulkat
Genç Erkekler B: Emir Aracı
Genç Kadınlar B: Elif Sayın