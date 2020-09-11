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Aktüel Netanyahu'dan Trump'a Bahreyn teşekkürü
Aktüel

Netanyahu'dan Trump'a Bahreyn teşekkürü

Yeniakit Publisher
2020-09-11 21:40:51 -
Netanyahu'dan Trump'a Bahreyn teşekkürü

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından Bahreyn ile ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasına varılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.

Netanyahu yayınladığı görüntülü mesajda, İsrail ile Bahreyn arasında varılan anlaşmadan memnuniyet duyduğunu belirtti.

İsrail'in 1994'te Ürdün ile vardığı barış anlaşmasına atıfta bulunan Netanyahu, "Bir Arap devleti ile yaptığımız barış anlaşmasının ikincisinden (Ürdün) üçüncüsüne geçmemiz (BAE) 26 yıl sürdü ve üçüncüsünden dördüncüsüne (Bahreyn) ulaşmamız 26 yıl değil 29 günümüzü aldı. Ne büyük değişim." ifadelerini kullandı.

Arap ülkeleriyle barış anlaşmasına varmak için uzun yıllardır çaba gösterdiklerini kaydeden Netanyahu, "Bu yeni bir barış çağı. Uzun yıllardır barışa yatırım yaptık. Şimdi de barış bize yatırım yapacak ve İsrail ekonomisine büyük yatırımlar getirecek." dedi.

Netanyahu, varılan anlaşmadan dolayı ABD Başkanı Donald Trump, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'a teşekkür etti.

ABD Başkanı Trump, BAE'nin ardından bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Bahreyn, Mısır, Ürdün ve BAE'nin ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi oldu.

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