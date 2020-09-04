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Aktüel Netanyahu: "Kosova İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’te açacak"
Aktüel

Netanyahu: "Kosova İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’te açacak"

Yeniakit Publisher
2020-09-04 21:26:43 -
Netanyahu: "Kosova İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’te açacak"

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesiyle ilişkileri normalleştirme kararı alan Kosova’nın İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’te açacağını belirtti.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kosova Başbakanı Avdullah Hoti ile yaptığı görüşme sırasında Netanyahu’yu arayarak, İsrail ile Kosova arasında ilişkilerin normalleştirilmesi nedeniyle iki başbakanı tebrik ettiği kaydedildi.

Görüşmede Hoti’nin Kosova’nın İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e açacağını söylediği aktarılan açıklamada Netanyahu’nun şu ifadelerine yer verildi:

“Kosova, Kudüs’te büyükelçilik açan nüfusunun büyük bölümü Müslüman ilk ülke olacak. Daha önce dediğim gibi barış çemberi ve İsrail’in tanınması genişliyor, başka ülkelerin de katılması bekleniyor."

ABD Başkanı Trump, Kosova’nın İsrail ile ilişkilerini normalleştireceğini duyurmuştu.

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