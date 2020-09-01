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Aktüel Mısır'da, tutuklu muhalif hapishanede hayatını kaybetti
Aktüel

Mısır'da, tutuklu muhalif hapishanede hayatını kaybetti

Tora Hapishanesi'nde 6 yıldır tutuklu bulunan 39 yaşındaki muhalifin disiplin hücresine konulduktan 3 gün sonra yaşamını yitirdiği belirtiliyor

Yeniakit Publisher
2020-09-01 20:39:52 -
Mısır'da, tutuklu muhalif hapishanede hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Mısırlı muhalif Abdurrahman Muhammed Zeval, tutuklu bulunduğu başkent Kahire'nin güneyindeki Tora Hapishanesi'nde hayatını kaybetti.

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan "Kaydediyoruz" isimli insan hakları kuruluşundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Helvan Tugayları davasından tutuklu bulunan Zeval, Tora Hapishanesi'nde 3 gün disiplin hücresinde kalmasının ardından yaşamını yitirdi.

Necde İnsan Hakları Kuruluşunun sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada da 6 yıldır Tora Hapishanesinde tutuklu olan 39 yaşındaki Zeval'in son nefeslerini disiplin hücresinde verdiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu hücredeki şartların insanlık dışı olduğu ve ölümle sonuçlandığı aktarıldı.

Mısır eski Vakıflar Bakanı Müsteşarı Muhammed es-Sağir, konuya dair Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Zeval'in Tora Hapishanesi'nde yaşamını yitirdiğini belirtti.

Muhalif aktivistlerden Heysem Ebu Halil de "6 yıldır tutuklu bulunan Abdurrahman Zeval, Tora Hapishanesi'nde disiplin hücresine konulduktan sadece 3 gün sonra şehit oldu." ifadelerini kullandı.

Mısır İçişleri Bakanlığından konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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