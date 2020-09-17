Lübnan'daki bir hapishanede 200'den fazla tutuklu Kovid-19'a yakalandı

BEYRUT (AA) - Lübnan'daki bir hapishanede 200'den fazla tutuklunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Lübnan Tabipler Sendikası Başkanı Şeref Ebu Şeref, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, başkentin kuzeydoğusunda yer alan Rumiye Hapishanesi'ndeki 200'den fazla kişinin Kovid-19'a yakalandığını söyledi.

Tutukluların sağlık tedbirlerine riayet etmediğini dile getiren Ebu Şeref, hapishanedeki tutuklu sayısının düşmesi için yargı süreçlerinin hızlandırılması çağrısında bulundu.

Ebu Şeref, "Hapishanedeki koronavirüs vakalarının daha da kötüye gitmesinden endişe ediyoruz. Bu nedenle kamu ve özel hastanelerde gerekli hazırlıkların yapılmasını istiyoruz." dedi.

Lübnan İç Güvenlik Birimi de birkaç gün önce 13'ü tutuklu, 9'u güvenlik güçlerinden olmak üzere Rumiye Hapishanesi'nde 22 koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıklamıştı.

Kovid-19 vakalarının görüldüğü birkaç günden beri sosyal medyada gündem olan Rumiye Hapishanesi, 1500 kişilik kapasiteye sahip olmasına rağmen 4 binden fazla tutuklu barındırıyor.

Rumiye Hapishanesi'ndeki tutukluların aileleri, genel af talebiyle 3 gün önce Beyrut'taki Adalet Sarayı önünde gösteri düzenlemişti.

Barındırdığı Suriyeli ve Filistinli mültecilerle yaklaşık 6 milyon nüfusa sahip Lübnan'da, Beyrut Limanı'nda geçen ay meydana gelen patlamanın ardından koronavirüs günlük vaka sayıları artışa geçmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığının son açıklamasında, Kovid-19 nedeniyle toplam can kaybının 259, vaka sayısının 26 bin 38'e ulaştığı aktarılmıştı.