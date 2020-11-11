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Aktüel Lübnan ile İsrail arasındaki deniz sınırı müzakerelerinin 4'üncü turu tamamlandı
Aktüel

Lübnan ile İsrail arasındaki deniz sınırı müzakerelerinin 4'üncü turu tamamlandı

- Müzakerelerin 5'inci turu 2 Aralık'ta yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-11-11 20:22:59 -
Lübnan ile İsrail arasındaki deniz sınırı müzakerelerinin 4'üncü turu tamamlandı

BEYRUT (AA) - Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı sınırın belirlenmesine yönelik müzakerelerin dördüncü turu Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde gerçekleştirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı sınırın belirlenmesine yönelik müzakerelerin 4'üncü turunun Lübnan'ın güneyinde konuşlu bulunan BM Geçici Görev Gücü (UNIFIL) karargahında yapıldığı belirtildi.

Lübnan heyetinin müzakere masasına uluslararası deniz kanunları çerçevesinde Lübnan'ın hakkı olan deniz sınırı ile ilgili belge ve haritaları sunduğu kaydedilen haberde, Lübnan'ın 1430 kilometrekarelik mesafe hakkından vazgeçmeyeceği ifade edildi.

Müzakerelerin içeriğiyle ilgili bilgi verilmeyen haberde, müzakerelerin 5'inci turunun 2 Aralık'ta yapılacağı aktarıldı.

ABD hükümeti ve BM Lübnan Özel Koordinatörlüğü Ofisinden ortaklaşa yapılan yazılı açıklamada, müzakerelerin çözümle sonuçlanması temennisinde bulunuldu.

Lübnan ve İsrail arasında BM himayesinde başlayan deniz ve kara sınırları anlaşmazlığına dair müzakerelerin 1. turu 14, 2. turu 28, 3. turu da 29 Ekim'de yapılmıştı.

- İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün, İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.

İki ülke arasındaki sınır ihtilafının çözümü için 2010'dan beri ABD'li yetkililerle süreci yöneten Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, BM himayesinde İsrail'le hem kara hem deniz sınırlarını belirleme müzakereleri için "çerçeve anlaşmasına" varıldığını duyurmuştu.

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