Lübnan Hizbullahı: İsrail'le sınırı belirleme müzakerelerinin normalleşmeyle ilgisi yok

BEYRUT (AA) - Lübnan Hizbullahı, İsrail'le kara ve deniz sınırını belirleyecek müzakereler için iki ülke arasında varılan "çerçeve anlaşmasının" normalleşmeyle ilgisi olmadığını savundu.

Hizbullah'ın parlamentodaki grubu, Lübnan ile İsrail arasındaki sınır ihtilafının çözümü amacıyla doğrudan müzakereler için 1 Ekim'de duyurulan "çerçeve anlaşmasına" dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Farklı mecralarda konuşulanların aksine güneydeki sınırımızı belirlemeyle ilgili müzakereler konusunun, Filistin'i işgal eden siyonist düşmanla (İsrail) uzlaşma veya bazı Arap ülkelerinin izlediği normalleşme politikalarıyla hiçbir ilgisi yoktur." ifadeleri kullanıldı.

İki ülke arasındaki sınır ihtilafının çözümü için 2010'dan beri ABD'li yetkililerle süreci yöneten Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde İsrail'le hem kara hem deniz sınırlarını belirleme müzakereleri için "çerçeve anlaşmasına" varıldığını duyurmuştu.

Müzakerelerin Lübnan'ın güneyindeki BM Geçici Görev Gücü (UNIFIL) karargahında yürütüleceğini aktaran Berri, yıllardır sürdürdüğü görevini artık müzakerelerde Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın öncülüğünde Lübnan'ı temsil edecek orduya bıraktığını belirtmişti.

- İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün, İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.