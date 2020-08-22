  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Libya'nın BM Daimi Temsilcisi: "Ateşkese yönelik her türlü tehdidi reddediyoruz"
Aktüel

Libya'nın BM Daimi Temsilcisi: "Ateşkese yönelik her türlü tehdidi reddediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-08-22 12:10:11 -
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi: "Ateşkese yönelik her türlü tehdidi reddediyoruz"

TRABLUS (AA) - Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Tahir es-Sunni, Libya hükümetinin ateşkese yönelik her türlü manevra ve tehdidi reddettiğini açıkladı.

Sunni, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Trablus'a karşı savaş başlatanlar ve savaşı destekleyenler ateşkese uyacaklar mı? Göreceğiz. Ancak her türlü manevra ve tehdidi reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ateşkesin, Libya hükümetinin barışçıl bir çözüm için ilk girişimi olmadığını ve bugüne kadar tüm samimi girişimleri memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Sunni, istikrarın kapılarının Libya'daki tüm taraflar ve bölgeleri kapsayan bir diyalog yoluyla açılacağını vurguladı.

Sunni, başkanlık ve parlamento seçimlerinin BM ve uluslararası gözetim altında yapılması için anayasal bir temel üzerinde anlaşmanın önemine işaret etti.

Sunni ayrıca, geçiş süreci adaletinin sağlanması ve savaş suçu işleyenlerden hesap sorulması, işlenen suçların zaman aşımına uğramaması gerektiğini vurguladı.

- Libya'da tarafların ateşkes çağrısı

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, dün "milli ve siyasi sorumluluğunun, ülke ve bölgenin içinde bulunduğu durumun ve salgın şartlarının gereği olarak, ülkedeki tüm askeri güçlere derhal ateşkes yapılması ve askeri operasyonların durdurulması talimatı" vermişti.

Serrac, fiili bir ateşkes için Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması, yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkması gerektiğine dikkati çekerken, tüm Libyalıların üzerinde anlaşacağı Anayasa hükümlerine uygun olarak, Başkanlık Konseyi ve genel seçimlerin gelecek mart ayında yapılması çağrısını yinelemişti.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih de Serrac'ın yaptığı ateşkes açıklamasıyla eş zamanlı şekilde "acil bir ateşkes ve Sirte'nin yeni kurulacak Başkanlık Konseyi'ne geçici olarak ev sahipliği yapması" çağrısında bulunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Afganistan’da patlama! 5 ölü
Dünya

Afganistan’da patlama! 5 ölü

Afganistan’ın batısındaki Gor vilayetinde patlamada 5 sivil hayatını kaybetti. Patlamanın Taliban tarafından yapıldığı öne sürüldü...
BAE'den küstah adım! Türkiye'nin yanıbaşına savaş uçaklarını gönderdi
Dünya

BAE'den küstah adım! Türkiye'nin yanıbaşına savaş uçaklarını gönderdi

Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz keşfini açıklamasının ardından çılgına dönen Yunanistan'dan sonra sözde Arap ülkesi BAE'den alçak bir adım..
Herkes müjdeyi konuşurken Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken Erdoğan çıkışı
Siyaset

Herkes müjdeyi konuşurken Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken Erdoğan çıkışı

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağı müjdeye odaklanmışken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan her zamanki gi..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı