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Aktüel Libya'da Kovid-19 nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Aktüel

Libya'da Kovid-19 nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-26 21:02:16 -
Libya'da Kovid-19 nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi

TRABLUS (AA) - Libya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 4 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Libya Hükümeti Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 önlemleri kapsamında akşam 21.00'den sabah 06.00'ya kadar olan sokağa çıkma yasağı tam gün uygulanacak.

Açıklamada söz konusu yasağın dört gün süreceği belirtildi.

Öte yandan Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinin bugünkü verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti, 553 kişi enfekte oldu.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 210'a yükselirken, toplam vaka sayısı da 11 bin 834'e ulaştı.

Libya'da son günlerde Kovid-19 vaka sayılarında hızlı bir artış yaşanıyor.





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