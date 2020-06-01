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Aktüel

Libya ordusu Hafter milislerine ait 3 askeri aracı imha etti

Yeniakit Publisher
2020-06-01 15:38:51 -
Libya ordusu Hafter milislerine ait 3 askeri aracı imha etti

ANKARA (AA) - Libya ordusu, başkent Trablus'un güneyinde Hafter milislerine ait 3 askeri aracı imha ettiğini duyurdu.

Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu yaptığı açıklamada, orduya bağlı hava unsurlarının, Trablus'un güneyindeki Esabia kenti sınırlarına düzenlediği harekatta, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter milislerine ait silahlı 3 askeri aracı hedef aldığını belirtti.

"Kahraman silahlı kuvvetlerimize, isyancıların ezilmesi ve isyanın hiçbir acıma ve merhamet göstermeden kökünden yok edilmesi talimatı verilmiştir." ifadelerini kullanan Kununu, Libya hükümetinin siyasi ve toplumsal çözümler sunmayı öncelediğini "ancak barışçıl çözümlerin tükenmesi halinde şiddet kullandığını" vurguladı.

Esabia kentinin tamamını 21 Mayıs'ta Hafter'e bağlı milislerden kurtardığını açıklayan Libya ordusunun, başkentin güneyindeki bölgelerde Hafter milisleriyle girdiği şiddetli çatışmalar devam ediyor.

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