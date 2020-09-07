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Aktüel Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı, İspanyol Bakanla "ülkede diyaloğun yeniden başlamasını" görüştü
Aktüel

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı, İspanyol Bakanla "ülkede diyaloğun yeniden başlamasını" görüştü

Yeniakit Publisher
2020-09-07 16:18:51 -
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı, İspanyol Bakanla "ülkede diyaloğun yeniden başlamasını" görüştü

TRABLUS (AA) - Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile ülkede siyasi diyaloğun yeniden başlamasını görüştü.

Devlet Yüksek Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre ikili, başkent Trablus'taki konsey binasında bir araya geldi.

Mişri ile İspanyol Bakan Laya, ateşkes için yapılan girişimler, siyasi diyaloğun yeniden başlaması fırsatları ve başarılı olması için uygun ortamın oluşturulması, İspanya'nın Libya'da siyasi süreci ileri taşımak için oynadığı rol gibi başlıkları ele aldı.

İkili görüşmede ayrıca, Libya'daki askeri ve siyasi durumu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin saldırılarının neden olduğu etkileri konuştu.

Fas'ın başkenti Rabat'ın güneyindeki Buznika kentinde dün, Libya hükümeti ile Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temilciler Meclisi (TM) arasında iki gün sürmesi planlanan diyalog toplantısı başlamıştı.

- Libya'da ateşkes kararı

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve TM Başkanı Akile Salih, 21 Ağustos'ta ateşkes kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ateşkes kararı, Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olmasını, ülkede petrol üretimi ve ihracının yeniden başlatılmasını, yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkmasını ve Başkanlık Konseyi ile genel seçimlerin gelecek mart ayında yapılmasını öngörüyor.

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