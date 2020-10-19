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Aktüel Kuveyt ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

Kuveyt ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 15:45:30 -
Kuveyt ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Kuveyt'te 710'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 466'ya yükseldi.

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 9 kişinin daha öldüğü, 686 kişinin enfekte olduğu, 746 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 710'a, vakaların 116 bin 832'ye, iyileşenlerin sayısının da 108 bin 606'ya yükseldiği aktarıldı.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 hastası 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 915 kişinin enfekte olduğu, 1295 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, ölü sayısının 466'ya, vakaların 116 bin 517'ye, sağlığına kavuşanların sayısının da 108 bin 811'e çıktığı ifade edildi.

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