Kuveyt ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Kuveyt'te 701'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 463'e yükseldi.
Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 7 kişinin daha öldüğü, 663 kişinin enfekte olduğu, 752 kişinin iyileştiği belirtildi.
Açıklamada, can kayıplarının 701'e, vakaların 116 bin 146'ya, iyileşenlerin 107 bin 860'a yükseldiği aktarıldı.
- BAE
BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 hastası 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 1215 kişinin enfekte olduğu, 1162 kişinin iyileştiği kaydedildi.
Açıklamada, ölü sayısının 463'e, vakaların 115 bin 602'ye, iyileşenlerin 107 bin 516'ya çıktığı ifade edildi.