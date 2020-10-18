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Aktüel Kuveyt ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

Kuveyt ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeniakit Publisher
2020-10-18 16:18:50 -
Kuveyt ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Kuveyt'te 701'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 463'e yükseldi.

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 7 kişinin daha öldüğü, 663 kişinin enfekte olduğu, 752 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 701'e, vakaların 116 bin 146'ya, iyileşenlerin 107 bin 860'a yükseldiği aktarıldı.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 hastası 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 1215 kişinin enfekte olduğu, 1162 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, ölü sayısının 463'e, vakaların 115 bin 602'ye, iyileşenlerin 107 bin 516'ya çıktığı ifade edildi.

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