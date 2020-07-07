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Aktüel

Kuveyt tarihinde ilk kez kadın hakim ataması yapıldı

- Hakimler eylül ayında göreve başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-07-07 20:06:20 -
Kuveyt tarihinde ilk kez kadın hakim ataması yapıldı

KUVEYT (AA) - Kuveyt Yüksek Yargı Konseyi, ülke tarihinde ilk kez kadın hakim ataması yaptı.

Kuveyt medyasında yer alan habere göre Konsey, bugün gerçekleştirdiği toplantıda 8 kadın hakimin atamasını onaylayarak, ülke tarihinde bir ilke imza attı.

Ataması onaylanan kadın hakimler, eylül ayında göreve başlayacak.

Kuveyt Başsavcısı Dırar el-Asusi, 30 Haziran'da 8 kadın savcının hakimliğe terfi ettirilmesi yönünde karar almıştı.

Aktivistler ise sosyal medyada, Başsavcı Asusi'nin aldığı kararı "tarihi bir adım" olarak değerlendiren paylaşımlar yapmıştı.

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