Kırşehir'de Kovid-19 salgını nedeniyle 346 kişiye psikososyal destek verildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede sağlık çalışanları ve sosyal izolasyon nedeniyle evinde kalan vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına yardımcı olmak amacıyla "Psikososyal Destek Hattı" kuruldu.

Kırşehir Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Psikolojik Destek Hattı ile Sağlık Bakanlığının belirlediği çerçevede koronavirüs salgını sürecinde sağlık çalışanları ve vatandaşların kaygı ve streslerinin en aza indirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Salgın nedeniyle ortaya çıkan yalnızlık, sosyal mesafe kuralları, çaresizlik, umutsuzluk ve karantinanın oluşturduğu olumsuzlukların kurulan hat ile giderilmesinin hedeflendiği vurgulanan açıklamada, kaygı, eski alışkanlıklara özlem, konsantre olamama, hatırlamakta güçlük, karar verememe, yalnızca olumsuz düşüncelere odaklanma, sorumlulukların ertelenmesi ya da önemsenmemesi gibi endişeleri yaşayanlara psikolojik ve sosyal destek hizmeti verildiği belirtildi.

Destek hattında hafta içi 09.00-17.00 saatlerinde hizmet verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olağanüstü günlerin yaşandığı bu dönemde gerek vatandaş gerekse sağlıkçıların normal yaşamlarına sağlıklı bir şekilde devam edebilmeleri için psikososyal desteğe ihtiyaç duyulmakta. Kurulan hatlarda çocuk gelişimci, psikolog ve sosyal çalışmacılar görüşme yapmaktadır. Vatandaş ve sağlık personeli için ayrı ayrı kurulan destek hatlarında bir ayda 346 kişiye hizmet verildi. Sunulan bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların 0386 213 45 52/125-126-127, sağlık personelinin ise 0386 213 45 15/ 2028-2048-1215 numaralı telefondan arama yapmaları yeterli."