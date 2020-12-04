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Aktüel Kırklareli'nde kaçak kazı yaparken yakalanan şüphelilere "maske" cezası
Aktüel

Kırklareli'nde kaçak kazı yaparken yakalanan şüphelilere "maske" cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-04 09:45:46 -
Kırklareli'nde kaçak kazı yaparken yakalanan şüphelilere "maske" cezası

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı, şüphelilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle 900'er lira ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kıyıköy beldesi Ceneviz mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, Y.K. ve F.P'yi suçüstü yakaladı, kaçak kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle 900'er lira ceza yazılan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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