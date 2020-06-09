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Aktüel

Katar'dan Van'daki terör saldırısına kınama

Yeniakit Publisher
2020-06-09 12:18:14 -
Katar'dan Van'daki terör saldırısına kınama

DOHA (AA) - Katar, Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerin yol çalışması yapan firmanın sivil servis aracına yönelik düzenlediği ve 2 işçinin şehit olduğu, 8 işçinin yaralandığı saldırıyı kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Katar, Van'da sivilleri taşıyan bir otobüsü hedef alan saldırıyı şiddetle kınıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Katar, nedeni ne olursa olsun, şiddet ve terörizme karşı durma konusundaki sağlam tutumunu yineliyor." denildi.


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