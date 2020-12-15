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Aktüel Kara yollarında durum
Aktüel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2020-12-15 08:26:45 -
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Kılıç-Orhangazi kavşakları 6-8. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde TAI-TUSAŞ yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple otoyolun her iki istikametinde sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer iki şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Gaziantep istikametinde 3 şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım her iki yönde kontrollü devam ediyor.

Konya-Ereğli yolunun 3-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

Balıkesir-Susurluk yolunun 41-43. kilometrelerinde, DDY-3 Köprüsü'ndeki genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 10-11. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Serik-Manavgat yolunun 22. kilometresindeki Manavgat Batı Köprülü Kavşağı'nda (Migros Kavşağı Köprüsü) köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Alanya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Sinop-Samsun yolunun 46-47. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle Samsun istikametinde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kızıldağ-Refahiye yolunun 23-29. kilometrelerinde yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması yapılıyor. Bu sebeple 20.00-08.00 saatlerinde her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.



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