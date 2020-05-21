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Jerusalem Post: "İsrail ordusu, Hizbullah’ın Türkiye karşısındaki yenilgisinden ders çıkardı"

Yeniakit Publisher
2020-05-21 19:30:14 -
Jerusalem Post: "İsrail ordusu, Hizbullah’ın Türkiye karşısındaki yenilgisinden ders çıkardı"

KUDÜS (AA) - İsrail'in önde gelen gazetelerinden Jerusalem Post, İsrail ordusunun Lübnan Hizbullahı'nın Suriye'de Türkiye karşısındaki yenilgisinden ders çıkardığını ve örgütün konvansiyonel orduya karşı direnç gösteremediğini öğrendiğini yazdı.

Gazetenin haberinde, Türk Silahları Kuvvetleri ile İsrail'e sızma operasyonları için kurulan Hizbullah'ın "Rıdvan" isimli seçkin birliği arasında İdlib'de yaşandığı iddia edilen çatışmaların İsrail ordusunca yakından takip edildiği belirtildi.

Hizbullah'ın Beşşar Esed rejimine destek vermek için Suriye'de çok sayıda militanını kaybettiği belirtilen haberde, "Türkiye'nin İdlib'de düzenlediği operasyon sırasında Hizbullah, çok sayıda Rıdvan birliği üyesi dahil önceki yıllarda görülmeyen oranda ağır kayıp verdi." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun, İdlib'de yaşandığı iddia edilen çatışmalardan Hizbullah hakkında dersler çıkardığı kaydedilen haberde, İsrail'in Rıdvan birliğinin konvansiyonel orduya karşı varlık gösteremediğini öğrendiğine dikkat çekildi.

Haberde ayrıca, İsrailli yetkililerin Hizbullah'ın yakın gelecekte İsrail ile herhangi bir savaşa girme planı olmadığına inandığı ancak İsrail ordusunun, İran'daki rejimi tehdit edebilecek bir ABD saldırısında örgütün, İsrail'e saldırabileceğinden endişe duyduğu kaydedildi.


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