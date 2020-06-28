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Aktüel

İzmir'de devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-28 03:22:03 -
İzmir'de devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Beydağ ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yağcılar Mahallesi'nde Coşkun Kahraman (57) yönetimindeki 35 AB 3628 plakalı traktör devrildi.

Devrilen traktörün altında kalan Kahraman, olay yerinde hayatını kaybetti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme yaptı.

Kahraman'nın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



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