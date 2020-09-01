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Aktüel İtalya Dışişleri Bakanı, Trablus'ta Libya Petrol Kurumu Başkanı ile görüştü
Aktüel

İtalya Dışişleri Bakanı, Trablus'ta Libya Petrol Kurumu Başkanı ile görüştü

Yeniakit Publisher
2020-09-01 23:37:26 -
İtalya Dışişleri Bakanı, Trablus'ta Libya Petrol Kurumu Başkanı ile görüştü

TRABLUS (AA) - İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Libya'nın başkenti Trablus'a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında, Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Mustafa Sanallah ile görüştü.

Libya'da petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtılması ve ihracatından sorumlu NOC'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, iki taraf, petrol ve gaz sektörüyle ilgili önemli konuları ve bu alanda iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirme yollarını ele aldı.

Görüşmede Sanallah, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in 8 aydır Libya petrolüne uyguladığı blokajın kaldırılması için harcadığı çabalarından dolayı İtalya'ya teşekkür etti.

Sanallah, ülkede devam eden çatışmanın, "yasaların uygulanmasına inanan ve demokratik sürece saygı duyan taraflar ile bunlara düşman olan diğer taraflar arasında" olduğunu vurguladı.

Di Maio da NOC'un petrol üretim ve ihracının yeniden başlatılması ve petrol gelirlerinin kurumun Libya Uluslararası Bankası'ndaki hesabında dondurulması için önerdiği girişime tam destek verdiğini vurguladı.

İki taraf ayrıca, "bazı yabancı ülkelerin, özellikle Libya petrolünün küresel enerji piyasasında bulunmaması konusunda Libya'da oynadığı olumsuz rolü" ele aldı.

Açıklamada bu ülkelerin isimlerine değinilmezken, Libya ve İtalya'yı petrol sektöründe bağlayan ortak çıkarlara vurgu yapıldı.

Halife Hafter'e bağlı milisler, Almanya'da Libya krizine ilişkin uluslararası Berlin Konferansı düzenlenmeden sadece bir gün önce, 18 Ocak'ta Petrol Hilali bölgesindeki Brega, Ras Lanuf, Hariga, Zuveytine ve Sidra'daki petrol ihracat limanlarını kapatmıştı.

NOC'un verilerine göre, Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya hükümetinin gelirlerini kesmek için Hafter'in petrol tesislerini kapalı tutmasının ülke ekonomisine zararı 9 milyar doları aştı.




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