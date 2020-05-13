  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İsrailli emekli askerler ve güvenlik uzmanlarından Pompeo'ya "ilhak" uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-05-13 16:49:00 -
İsrailli emekli askerler ve güvenlik uzmanlarından Pompeo'ya "ilhak" uyarısı

KUDÜS (AA) - İsrailli askeri uzmanlar, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Filistin toprağı Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" görüşmek üzere İsrail'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Batı Kudüs'teki bir binaya astıkları afişlerle uyardı.

İsrailli emekli askerler ve güvenlik uzmanlarından oluşan 300 kişinin, Batı Şeria'daki bazı bölgelerin ilhak edilmesi planına tepki olarak yayınladığı ortak mesajı içeren afişler, Batı Kudüs'teki Begin Boulevard sokağındaki bir binaya asıldı.

İngilizce ve İbranice hazırlanan afişlerde, "İsrailli 300 komutan ve güvenlik uzmanı, tek taraflı ilhakın İsrail'in güvenliğine tehdit olduğu konusunda hemfikir." mesajına yer verildi.

Söz konusu afişlerin, ziyareti öncesinde ABD Dışişleri Bakanının geçiş yolu üzerindeki bir binaya asılması dikkati çekti.

Pompeo, Kovid-19'la mücadele, İran, işgal altında bulunan Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "İsrail'e ilhakı" meselelerini görüşmek üzere İsrail'e gelmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı