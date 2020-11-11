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Aktüel İsrail hapishanelerinde Kovid-19 tespit edilen Filistinli tutuklu sayısı 131’e yükseldi
Aktüel

İsrail hapishanelerinde Kovid-19 tespit edilen Filistinli tutuklu sayısı 131’e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-11-11 16:18:54 -
İsrail hapishanelerinde Kovid-19 tespit edilen Filistinli tutuklu sayısı 131’e yükseldi

KUDÜS (AA) - İsrail hapishanelerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Filistinli tutuklu sayısı 131'e çıktı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyinde yer alan Gilboa hapishanesinde son 2 günde 10 Filistinli mahkumda daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, teste tabi tutulanların sonuçlarının pozitif çıkmasıyla Gilboa'daki Kovid-19 tespit edilen tutuklu sayısının 100'e yükseldiği bilgisine yer verildi.

Heyetten daha önce yapılan yazılı açıklamada, Gilboa cezaevinde 360 Filistinli tutuklunun bulunduğu, bu tutukluların nakillerinin durdurulduğu ve cezaevinin tüm ziyaretlere kapatıldığı ifade edilmişti.

Böylece Filistin Esirler Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinin ortak verilerine göre, daha önce 121 olarak açıklanan İsrail cezaevleri genelinde Kovid-19 tespit edilen tutuklu sayısı 131'e yükselmiş oldu.

Hamas ve İslami Cihad Hareketi tarafından daha önce yapılan yazılı açıklamalarda İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinliler arasında Kovid-19’un yayılmasının yaratacağı sonuçlarla ilgili uyarıda bulunulmuştu.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hala 365'i idari tutuklu 4 bin 700 Filistinli bulunuyor.

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