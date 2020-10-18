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Aktüel İsrail askerleri Batı Şeria’da Filistinlilere ait bir evi yıktı
Aktüel

İsrail askerleri Batı Şeria’da Filistinlilere ait bir evi yıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-18 14:22:40 -
İsrail askerleri Batı Şeria’da Filistinlilere ait bir evi yıktı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde Filistinlilere ait bir evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

El-Halil’e bağlı Mesafir Yatta bölgesi Koruma ve Mücadele Komitesi Koordinatörü Fuad el-Ammur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeye baskın düzenleyen İsrail askerlerinin, 5 kişilik Filistinli bir ailenin oturduğu 70 metrekarelik evi yıktığını belirtti.

Ammur, askerlerin ayrıca aileye ait tarım alanında kullanılan bir depoyu da yıktığını kaydetti.

Öte yandan İsrail güçlerinin yine aynı bölgede Filistinli bir ailenin yaşadığı çadıra da el koyduğunu belirten Ammur, ailenin evinin iki hafta önce İsrail askerlerince yıkıldığını aktardı.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail makamları sadece geçen yıl işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 500'den fazla ev ve iş yerini yıktı.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

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