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Aktüel İslami Cihad Hareketi: Askıda kalan meseleler Filistin seçimlerini engelleyebilir
Aktüel

İslami Cihad Hareketi: Askıda kalan meseleler Filistin seçimlerini engelleyebilir

Yeniakit Publisher
2020-10-02 19:07:23 -
İslami Cihad Hareketi: Askıda kalan meseleler Filistin seçimlerini engelleyebilir

GAZZE (AA) - İslami Cihad Hareketi, askıda kalan birtakım meseleler nedeniyle Filistin seçimlerinin yapılma ihtimalinin şüpheli olduğunu bildirdi.

İslami Cihad Hareketi Siyasi Büro üyesi Nafiz Azzam AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gelecek dönemde seçim yapma olasılığını beklemek zor." ifadelerini kullandı.

"Fetih Hareketi ve Hamas arasındaki görüşmeler, olumlu atmosferde geçmesine rağmen hala askıda kalan bazı meseleler var." diyen Azzam, bu konuya ilişkin detay vermedi.

Azzam, İslami Cihad'ın tüm taraflarca uzlaşıya varılması halinde Filistin Ulusal Konseyi seçimlerine katılacağını yineledi.

Hareketin tutumunun açık olduğunu kaydeden Azzam, Filistin Ulusal Konseyi seçimlerine katılmaya hazır olduklarını, bu seçimlerin tüm Filistinlileri temsil ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İslami Cihad Hareketine göre Filistin Ulusal Konseyi seçimleri, Oslo Anlaşması'na bağlı olan devlet başkanlığı ve yasama seçimlerinden tamamen farklı."

Yurt içi ve dışındaki Filistinlileri temsil eden en üst yasama organı olan Filistin Ulusal Konseyinin 750 üyesi bulunuyor.

Filistin Ulusal Yönetimi, 1993'te FKÖ ile İsrail arasındaki Oslo görüşmeleri sonrasında Batı Şeria ve Gazze'de kurulmuştu.

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