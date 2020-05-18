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Spor

İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde 2019-2020 sezonu tescil edilirken, lider Celtic'in şampiyon olduğu duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 14:38:31 -
İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde 2019-2020 sezonu tescil edilirken, lider Celtic'in şampiyon olduğu duyuruldu.
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