İran'ın Yezd eyaletinde Kovid-19'la mücadele için yeni kısıtlamalar getirildi

TAHRAN (AA) - İran'ın Yezd eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının riskli seviyeye yükselmesinin ardından zorunlu olmayan iş yerlerinin kapatılması kararı alındı.

Yezd Eyaleti Koronayla Mücadele ve Önleme Merkezi Başkan Vekili Ahmed Tarahhumi, eyalet genelinde zorunlu olmayan iş yerlerinin yarından itibaren hafta sonuna kadar kapalı olacağını açıkladı.

Tarahhumi, "Yezd koronavirüsle mücadelede çok kötü durumda. Vakalar korkutucu derecede yüksek. Sağlık kurumlarına başvuran ve testleri pozitif çıkan insanların sayısı çok fazla. Bu nedenle hafta sonuna kadar tüm iş yerlerinin kapatılması kararı alındı." diye konuştu.

Vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için market, manav, kasap, fırın, benzin istasyonu ve diğer zorunlu yerlerin açık olacağını belirten Tarahhumi, yasakların uygulanabilmesi için sıkı denetimler yapılacağını sözlerine ekledi.