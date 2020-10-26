  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İran'ın Yezd eyaletinde Kovid-19'la mücadele için yeni kısıtlamalar getirildi
Aktüel

İran'ın Yezd eyaletinde Kovid-19'la mücadele için yeni kısıtlamalar getirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-26 22:00:42 -
İran'ın Yezd eyaletinde Kovid-19'la mücadele için yeni kısıtlamalar getirildi

TAHRAN (AA) - İran'ın Yezd eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının riskli seviyeye yükselmesinin ardından zorunlu olmayan iş yerlerinin kapatılması kararı alındı.

Yezd Eyaleti Koronayla Mücadele ve Önleme Merkezi Başkan Vekili Ahmed Tarahhumi, eyalet genelinde zorunlu olmayan iş yerlerinin yarından itibaren hafta sonuna kadar kapalı olacağını açıkladı.

Tarahhumi, "Yezd koronavirüsle mücadelede çok kötü durumda. Vakalar korkutucu derecede yüksek. Sağlık kurumlarına başvuran ve testleri pozitif çıkan insanların sayısı çok fazla. Bu nedenle hafta sonuna kadar tüm iş yerlerinin kapatılması kararı alındı." diye konuştu.

Vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için market, manav, kasap, fırın, benzin istasyonu ve diğer zorunlu yerlerin açık olacağını belirten Tarahhumi, yasakların uygulanabilmesi için sıkı denetimler yapılacağını sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bölgeden az önce dünyaya duyurdular! ‘Her an semada göreceksiniz’
Gündem

Bölgeden az önce dünyaya duyurdular! ‘Her an semada göreceksiniz’

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dış müdahale olursa Türk F-16'larını devreye sokacaklarını belirtti.
Gözleri döndü... Ne yapacaklarını şaşırdılar! Türkiye'nin anlaştığı o ülkeye de boykot başladı
Gündem

Gözleri döndü... Ne yapacaklarını şaşırdılar! Türkiye'nin anlaştığı o ülkeye de boykot başladı

Sahada büyük kayıplar veren Ermenistan Diasporası, Türkiye ve Azerbaycan’ın ardından Ukrayna ve Gürcistan’a da boykot çağrısı yaptı. ..
Macron'a bir darbe daha: Kontrolü kaybetti
Dünya

Macron'a bir darbe daha: Kontrolü kaybetti

Fransa’da aşırı sol hareket "Boyun Eğmeyen Fransa"'nın lideri ve milletvekili Jean-Luc Melenchon, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a, Türkiye C..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay