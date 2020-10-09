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Aktüel İran'ın başkenti Tahran'da Kovid-19 kısıtlamaları bir hafta daha uzatıldı
Aktüel

İran'ın başkenti Tahran'da Kovid-19 kısıtlamaları bir hafta daha uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 15:22:10 -
İran'ın başkenti Tahran'da Kovid-19 kısıtlamaları bir hafta daha uzatıldı

ANKARA (AA) - İran'ın başkenti Tahran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları ve vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle geçen hafta getirilen kısıtlamalar 1 hafta daha uzatıldı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Tahran Valisi Enuşirvan Muhsini Bendpey, şehirdeki Kovid-19 kısıtlamalarının 16 Ekim'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Vatandaşları maske kullanmaları konusunda uyaran Vali Bendpey, eğitim-öğretimin tüm kademelerde sanal ortamdan gerçekleşmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Buna göre başkentteki üniversiteler, okullar, dini medreseler, camiler, sinema ve tiyatro salonları, müzeler, toplantı salonları, kuaförler, güzellik salonları, spor salonları, kafeler, hayvanat bahçeleri, eğlence merkezleri ve yüzme havuzları bir hafta daha kapalı kalacak. Kısıtlamalar çerçevesinde cuma namazı da kılınmayacak ve her türlü sosyal etkinlik yasak olacak.

Tahran Koronavirüsle Mücadele Kurulu Başkanı Ali Rıza Zali, salgın vakalarının endişe verici boyutlara yükseldiği kentte yeniden uygulamaya konulan kısıtlamaların 1 hafta daha devam etmesini istemişti.

- Ülkede vaka artışları kısıtlamaları geri getirdi

İran'da şubattan bu yana inişli çıkışlı bir seyir izleyen Kovid-19 vakaları eylül ayının sonlarına doğru en üst seviyelere çıkınca başkent Tahran'da kısıtlamalar ilk defa geçen hafta 3 Ekim'de tekrar uygulanmaya başlamıştı.

Tahran'ın dışında Elburz, Kum ve Kazvin gibi başlıca bazı eyaletlerde de salgını önlemek için kısıtlamaya gidilmişti.

Başkent Tahran uzun süredir "kırmızı bölge" olarak adlandırılan yüksek riskli bölgeler arasında başı çekiyor.


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