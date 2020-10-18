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Aktüel İran'da son 24 saatte 252 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

İran'da son 24 saatte 252 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-18 13:54:29 -
İran'da son 24 saatte 252 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 252 artarak 30 bin 370 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 252 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 3 bin 890 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, salgın kaynaklı toplam can kaybının 30 bin 370'e, vaka sayısının da 530 bin 380'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 744'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 427 bin 400'e ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, ülkede toplam 4 milyon 511 bin 154 kişiye test yapıldığını aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletten 30'unun "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Vakaların artması nedeniyle başkent Tahran, Kum, Kazvin ve Elburz eyaletlerinde yeniden kısıtlamalara gidildi.

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