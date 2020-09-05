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Aktüel İran'da kimyasal gaz kapsülünün patlaması sonucu zehirlenenlerin sayısı 217'ye çıktı
Aktüel

İran'da kimyasal gaz kapsülünün patlaması sonucu zehirlenenlerin sayısı 217'ye çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-05 12:30:14 -
İran'da kimyasal gaz kapsülünün patlaması sonucu zehirlenenlerin sayısı 217'ye çıktı

ANKARA (AA) - İran'ın batısındaki İlam eyaletinde bir tırın taşıdığı klor gazı kapsülünün patlaması sonucu zehirlenenlerin sayısı 217'ye yükseldi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, İlam eyaletine bağlı Çerdavul ilçesinin Zencire Olya köyünde Irak'a giden bir tırın taşıdığı klor gazı kapsülünün patlaması sonucu zehirlenenlerin sayısı arttı.

İlam Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Muhammed Kerimiyan, yaklaşık iki kilometre çapında bir alanı etkilediği belirtilen gaz sızıntısı sonucunda can kaybı yaşanmadığını belirtti.

Şu ana kadar 217 kişinin zehirlenerek hastaneye kaldırıldığını aktaran Kerimiyan, sızıntıya maruz kalan bazı kişilerin durumunun ağır olduğunu aktardı.

İlam Devrim ve Genel Başsavcısı Efşar Hüsrevizad ise olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğünü belirterek, "Bu hadisenin nedeni uzman ekipler tarafından inceleniyor, detaylar henüz belli olmadı ancak soruşturma kapsamında sürücü gözaltına alındı." dedi.

Hüsrevizad, "Kapsülü taşıyan araç Tebriz'den Irak'a doğru gitmekteydi. Varış yerine ulaşması için Mihran Sınır Kapısı'ndan geçmesi gerekiyordu ancak sürücü İlam'ın köylerinden birinde durdu. Patlamanın neden yaşandığı henüz belirlenmedi." ifadelerini kullandı.

İran'ın batısındaki İlam eyaletinde dün bir tırın taşıdığı klor gazı kapsülünün patlaması sonucu 100'den fazla kişinin zehirlendiği açıklanmıştı.

Konuya ilişkin basına açıklama yapan Çerdavul Kaymakamı İlyas Fettahi, olayın tır sürücüsünün ihmali ve dikkatsizliğinden kaynaklandığını söylemişti.

Fettahi, bölge sakinlerine olayın yaşandığı alana yaklaşmama uyarısında bulunmuştu.

Endüstriyel alanlarda kullanılan klor gazı, öldürücü bir kimyasal silah da olabiliyor.



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