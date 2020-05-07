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Aktüel

İran'da Ahvaz Belediye Başkanı Kovid-19'a yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-07 18:32:00 -
İran'da Ahvaz Belediye Başkanı Kovid-19'a yakalandı

İSTANBUL (AA) - İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinin merkez şehri Ahvaz'ın Belediye Başkanı Musa Şairi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Fars Haber Ajansına göre, Ahvaz Belediye Başkanı Şairi'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Şairi'nin evinde karantinada olduğu ve tedavi gördüğü belirtildi.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 6 bin 486'ya, vaka sayısı ise 103 bin 135'e ulaştı.

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